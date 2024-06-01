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В Туле отметили Всемирный день велосипедиста
Фото минспорта Тульской области.

В Туле отметили Всемирный день велосипедиста

Порядка 200 любителей здорового образа жизни присоединились к массовой велогонке.

1 июня в лыжероллерном центре «Веденино» прошла III Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста».

Как сообщает минспорта Тульской области, на старт соревнований вышли порядка 200 любителей здорового образа жизни из различных муниципалитетов региона.

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Самые юные участники спортивного праздника преодолели дистанцию 500 м на беговеле.

Для более опытных любителей велоспорта были предложены дистанции в соответствии с возрастными категориями: 1000 м, 2400 м, 4800 м, 7200 м и 9600 м.

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Проведение подобных соревнований популяризирует активный и здоровый образ жизни, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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