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Новый тренер «Тулицы» проведет мастер-класс для туляков

Новый тренер «Тулицы» проведет мастер-класс для туляков

Волейбольный клуб приготовил для всех желающих крутой спортивный праздник.

1 июня в 15.45 в спортгородке Центрального парка Тулы пройдет мастер-класс волейбольных династий от «Тулицы». Об этом сообщает клубная пресс-служба. 

Так, гостями станут Алексей и Марина Бабешины. 

Алексей — главный тренер ВК «Тулица». О его назначении клуб объявил сегодня. Бабешин является победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом России, бронзовым призёром клубного чемпионата мира.

Его супруга Марина — заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата Европы, пятикратная чемпионка страны, победительница Кубка России.

Дмитрий и Галина Кизеевы. 

Галина Петровна является заслуженным тренером России, тренерский стаж которой насчитывает 45 лет.

Дмитрий Кизеев — детский волейбольный тренер, в настоящее время под эгидой ТРФВ организует и курирует Тульскую областную детскую лигу.

Дарья и Данила Московские. 

Данила является тренером волейбольного клуба «Тулица», а его супруга Дарья в прошедшем сезоне стала чемпионкой Высшей лиги «А» в составе клуба «Корабелка». Спортсменка в течение трех лет защищала цвета «Тулицы» в составе молодёжной команды.

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вчера, в 19:42 +1
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