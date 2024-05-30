В Тульской области представили четыре проекта благоустройства общественных пространств

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

30 мая врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание межведомственной комиссии, посвященное Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дмитрий Миляев отметил, что в достижении национальных целей, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным, благоустройство играет большую роль.

— Тульская область участвует в конкурсе с 2018 года. За это время победителями стали 16 городов региона. Два проекта реализуются в этом году: в Ефремове и в Щекино. Благоустроенные пространства становятся центрами притяжения жителей, — сказал Дмитрий Миляев.

На заседании представили четыре проекта благоустройства, которые создавались с учетом пожеланий жителей.

Проект «Звездный» в Новомосковске подразумевает формирование общественного пространства возле Городского дворца культуры и ФОК «ОЛИМП». Будет обновлен «Круг звезд», на котором ежегодно будет открываться звезда талантливого жителя Новомосковска. Также проект предусматривает строительство амфитеатра, кинотеатра под открытым небом, сцены, павильона с качелями, спортивной и детской площадок, памп-трека, кафе и т. д.

«ЦЕНТРпарк» в Болохово — это проект многофункционального пространства города. Территория делится на зоны активного досуга, креативного отдыха и прогулочную. Они включают игровые и спортивные площадки, памп-трек, велокафе, пространство для общения и мероприятий, обустройство экотропы, расширение площадки для выгула собак.

Проект «Энергия движения» на ул. Тульской в Суворове сформирует безопасную пешеходную зону от стадиона до Дворцовой площади Суворова. По всему маршруту появится широкий тротуар с озеленением, освещением и городской мебелью. Будет обустроена выделенная дорожка для северной ходьбы, вдоль которой расположатся столбики с километровыми отметками и интересными фактами о городе. Также будет обустроена игровая площадка.

Концепция «Точки притяжения» в центре Советска предполагает обустройство площади, сквера и пешеходной зоны. На площади будет размещена сцена с подсветкой, установлен арт-объект «Ассоциации с городом», современные скамейки. Центральный сквер включает тихую зону для отдыха с тремя беседками, городскими качелями и детской площадкой.

Комиссия приняла решение допустить на конкурс все четыре проекта.

Конкурсные заявки должны быть поданы до 1 июня. Дмитрий Миляев поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олегу Дючкову проконтролировать этот процесс, а также проработать с муниципалитетами перечень и стоимость дополнительных работ по благоустройству объектов, расположенных вблизи обновляемых городских пространств.

— Подавая заявки, все главы должны понимать, что берут на себя обязательство не только успешно реализовать разработанные проекты, но и обеспечить качественное содержание обновленных территорий в дальнейшем. На это всегда обращал особое внимание Алексей Дюмин, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Результаты конкурса будут известны до 1 сентября этого года. Реализация проектов-победителей начнется в следующем году.