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В Тульской области представили четыре проекта благоустройства общественных пространств
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области представили четыре проекта благоустройства общественных пространств

Их направят на Всероссийский конкурс.

30 мая врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание межведомственной комиссии, посвященное Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дмитрий Миляев отметил, что в достижении национальных целей, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным, благоустройство играет большую роль.

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— Тульская область участвует в конкурсе с 2018 года. За это время победителями стали 16 городов региона. Два проекта реализуются в этом году: в Ефремове и в Щекино. Благоустроенные пространства становятся центрами притяжения жителей, — сказал Дмитрий Миляев.

На заседании представили четыре проекта благоустройства, которые создавались с учетом пожеланий жителей.

Проект «Звездный» в Новомосковске подразумевает формирование общественного пространства возле Городского дворца культуры и ФОК «ОЛИМП». Будет обновлен «Круг звезд», на котором ежегодно будет открываться звезда талантливого жителя Новомосковска. Также проект предусматривает строительство амфитеатра, кинотеатра под открытым небом, сцены, павильона с качелями, спортивной и детской площадок, памп-трека, кафе и т. д.

«ЦЕНТРпарк» в Болохово — это проект многофункционального пространства города. Территория делится на зоны активного досуга, креативного отдыха и прогулочную. Они включают игровые и спортивные площадки, памп-трек, велокафе, пространство для общения и мероприятий, обустройство экотропы, расширение площадки для выгула собак.

Проект «Энергия движения» на ул. Тульской в Суворове сформирует безопасную пешеходную зону от стадиона до Дворцовой площади Суворова. По всему маршруту появится широкий тротуар с озеленением, освещением и городской мебелью. Будет обустроена выделенная дорожка для северной ходьбы, вдоль которой расположатся столбики с километровыми отметками и интересными фактами о городе. Также будет обустроена игровая площадка.

Концепция «Точки притяжения» в центре Советска предполагает обустройство площади, сквера и пешеходной зоны. На площади будет размещена сцена с подсветкой, установлен арт-объект «Ассоциации с городом», современные скамейки. Центральный сквер включает тихую зону для отдыха с тремя беседками, городскими качелями и детской площадкой.

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Комиссия приняла решение допустить на конкурс все четыре проекта.

Конкурсные заявки должны быть поданы до 1 июня. Дмитрий Миляев поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олегу Дючкову проконтролировать этот процесс, а также проработать с муниципалитетами перечень и стоимость дополнительных работ по благоустройству объектов, расположенных вблизи обновляемых городских пространств.

— Подавая заявки, все главы должны понимать, что берут на себя обязательство не только успешно реализовать разработанные проекты, но и обеспечить качественное содержание обновленных территорий в дальнейшем. На это всегда обращал особое внимание Алексей Дюмин, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Результаты конкурса будут известны до 1 сентября этого года. Реализация проектов-победителей начнется в следующем году.

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