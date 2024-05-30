Главным тренером «Тулицы» стал Алексей Бабешин 

Новым главным тренером волейбольной «Тулицы» стал Алексей Бабешин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Справка Myslo:
Дата рождения: 8 апреля 1983 года
Место рождения: Омск.
Спортивное звание: Мастер спорта России
Достижения в качестве игрока:
- победитель Лиги Чемпионов,
- двукратный чемпион России,
- бронзовый призер клубного чемпионата мира,
- двукратный обладатель Суперкубка России.
В составе сборной России:
- чемпион Европы среди молодёжи,
- бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи.
В качестве главного тренера выигрывал золотые медали Высшей лиги А, а также работал главным тренером ВК «Кузбасс» в Суперлиге.