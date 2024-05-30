Главным тренером «Тулицы» стал Алексей Бабешин 

Ранее он не работал с женскими командами.

Новым главным тренером волейбольной «Тулицы» стал Алексей Бабешин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Справка Myslo:

Дата рождения: 8 апреля 1983 года

Место рождения: Омск.

Спортивное звание: Мастер спорта России

Достижения в качестве игрока:

победитель Лиги Чемпионов,

двукратный чемпион России,

бронзовый призер клубного чемпионата мира,

двукратный обладатель Суперкубка России.

В составе сборной России:

чемпион Европы среди молодёжи,

бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи.

В качестве главного тренера выигрывал золотые медали Высшей лиги А, а также работал главным тренером ВК «Кузбасс» в Суперлиге.