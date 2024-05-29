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Встреча «Пари НН» и «Арсенала» завершилась со счётом 1:2 в пользу туляков
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»

Встреча «Пари НН» и «Арсенала» завершилась со счётом 1:2 в пользу туляков

Тульская команда сыграла первый стыковой матч на выезде.

Туляки вышли на поле следующим составом: Кокарев, Макаров, Кайнов, Ботака, Большаков, Гелоян, Коротков, Суханов, Шевченко, Попов, Джонатан.

Буквально на первой минуте игры Максим Кайнов поразил ворота нижегородцев. Правда, радость тульских болельщиков была недолгой – практически сразу Ботака оформил автогол – 1:1.

С разницей в три минуты два игрока «Пари НН» получили жёлтые карточки. На 27-й минуте «горчичник» схлопотал Ботака. Спустя шесть минут он исправился, точным ударом отправив мяч в ворота нижегородцев. 

Во втором тайме вместо Ботаки вышел Ндука, позже Шевченко сменил Левин, а Короткова – Барков. Арбитр добавил к основному времени пять минут. Тем временем вместо Галояна на поле вышел Лайкин. Итоговый счёт – 1:2 в пользу оружейников. 

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