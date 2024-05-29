Где в Туле 30 мая не будет света

Публикуем список адресов:
- ул. Михеева, 4-а, 4-б, 6, 8, 10, 10-а, 11, 1, 23,
- ул. Тимирязева, 93,
- ул. Кауля, 47 к. 3,
- ул. Лозинского (Дивизионная), 9,
- пер. Лагерный, 1,
- ул. Щегловская Засека, 3-а, 5, 7, 9, 11, 13,
- Мясново: 12-й пр-д 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6,
- 6-й Полюсный пр-д 18, 23, 20-40 (чётн.) 25-а, 20-б, 27,
- 7-й Полюсный пр-д 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
- 8-й Полюсный пр-д 1-8,
- 9-й Полюсный пр-д 1-13,
- 10-й пр-д 14-34 (чет.), 7-17 (неч.),
- ул. Тихмянова 1-м, 2-е, 1-г-л, 23.