Тульская область будет развивать сотрудничество с Китаем

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

За прошлый год внешнеторговый оборот между партнёрами вырос вдвое.

В Туле состоялась встреча делегации китайской провинции Шаньси с представителями правительства Тульской области. По словам министра экономического развития Тульской области Антона Емельяненко, КНР – традиционно один из ключевых партнеров тульского региона как во внешней торговле, так и в сфере инвестиций.

Правительство области высоко ценит конструктивный диалог с китайскими коллегами. Тульский бизнес активно взаимодействует с партнерами из Китая. Интерес тульских экспортеров к китайскому рынку постоянно растет.

За 2023 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Китаем увеличился в 2 раза. Ожидается рост числа совместных проектов. В первую очередь, речь идёт о машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и металлургии.

На заводе Haval в ОЭЗ «Узловая» работают более 3500 человек. Почти все они – жители Тульской области. За прошлый год с конвейера сошло порядка 100 тысяч автомобилей. В начале открылся завод по производству двигателей, который входит в перечень приоритетных производств в рамках стратегии развития автомобильной промышленности России.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого взаимодействует с тремя университетами КНР и готов расширять количество контактов. ТулГУ тоже заинтересован в сотрудничестве и совместных исследованиях в области экологии и биотехнологий, горного дела, машиностроения и гуманитарных наук.

У Тульской области установлены дружественные отношения с провинцией Хэбей и Нинся-Хуэйским автономным районом, у Тулы – побратимские связи с городами Маомин и Инчуань. Подписано соглашение между Тулой и Чанжи (провинция Шаньси).

– Российско-китайское сотрудничество продолжает поступательно продвигаться на всех направлениях. Особую роль в его укреплении играют доверительные контакты на высшем уровне. И прошедшее недавно Российско-Китайское ЭКСПО при участии глав государств убедительно это доказывает, – подчеркнул Антон Емельяненко.