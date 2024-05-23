Тульские велогонщики завоевали медали в стартовый день первенства России

Фото минспорта Тульской области.

22 мая на Тульском велотреке стартовало первенство России по велосипедному спорту среди юношей и девушек 15-16 лет. В первый день соревнований спортсмены разыграли награды в гите на 500 м с/х и парной гонке преследования.

Минспорт Тульской области опубликовал результаты наших велогонщиков. Так, в гите на 500 м золото завоевал Артем Зыбин. Среди девушек в этом виде программы бронза у Виктории Лучиной. В парной гонке преследования золотая медаль у гонщиц Алёны Мишиной с Полины Машковой.

В рамках Всероссийских соревнований среди юношей и девушек 15-16 лет проводился скретч. Среди юношей туляк Матвей Козлов занял второе место.

В рамках региональных соревнований среди юношей и девушек 13-14 лет проводился скретч. Среди девушек третье место заняла Софья Кудрявцева.