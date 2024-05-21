«Тулица» продлила контракт с волейболисткой Есенией Мишагиной

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Спортсменка будет выступать за тульскую команду еще год.

Волейбольная «Тулица» продлила контракт с 23-летней связующей Есенией Мишагиной. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Трудовое соглашение со спортсменкой продлено на год.

Напомним, Есения Мишагина пришла в команду в 2022 году.