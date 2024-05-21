«Тулица» продлила контракт с волейболисткой Есенией Мишагиной

Волейбольная «Тулица» продлила контракт с 23-летней связующей Есенией Мишагиной. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Трудовое соглашение со спортсменкой продлено на год.
Напомним, Есения Мишагина пришла в команду в 2022 году.
Спортсменка будет выступать за тульскую команду еще год.
Волейбольная «Тулица» продлила контракт с 23-летней связующей Есенией Мишагиной. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Трудовое соглашение со спортсменкой продлено на год.
Напомним, Есения Мишагина пришла в команду в 2022 году.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram