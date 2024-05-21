  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Тулица» продлила контракт с волейболисткой Есенией Мишагиной - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Тулица» продлила контракт с волейболисткой Есенией Мишагиной
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» продлила контракт с волейболисткой Есенией Мишагиной

Спортсменка будет выступать за тульскую команду еще год.

Волейбольная «Тулица» продлила контракт с 23-летней связующей Есенией Мишагиной. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Трудовое соглашение со спортсменкой продлено на год.

Напомним, Есения Мишагина пришла в команду в 2022 году.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:04 0
Другие статьи по темам
Люди
Есения Мишагина
Место
Тула
Прочее
Тулицаволейбол

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском филиале музея-заповедника В. Д. Поленова откроется выставка керамистов «Продолжая традиции»
В тульском филиале музея-заповедника В. Д. Поленова откроется выставка керамистов «Продолжая традиции»
9-летняя тулячка погибла в жуткой аварии под Воронежем
9-летняя тулячка погибла в жуткой аварии под Воронежем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.