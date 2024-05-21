В тульском филиале музея-заповедника В. Д. Поленова откроется выставка керамистов «Продолжая традиции»

Это вторая выставка (0+) тульских керамистов, которые представят посетителям экспозиции работы, выполненные в разных манерах и техниках.

Арт-объекты, авторские работы разного назначения, новое прочтение исторического промысла тульской керамики: экспозицию объединяет идея семьи в самой широкой палитре смыслов, связанных с этим словом в нашем языке и культуре.

Разные авторы, разные люди, движимые общей любовью к керамическому искусству, — это тоже семья. В ней, как и положено, есть поколения, преемственность и поддержка. А работы — это детища, которых их «родители» выпускают в широкий мир, где им предстоит встретить других людей — своих зрителей и ценителей. Работы разных лет представлены в двух секциях: опытные керамисты и начинающие керамисты.

Хотя керамика была мужским делом, история распорядилась так, что мужчины в Туле занялись иными занятиями и прославили Тулу оружием и другими производствами. И эстафету подхватили женщины. Они сохранили, восстановили и развивают древнее искусство керамики, история производства которой в Туле насчитывает пять веков.

Хранить, пестовать свое мастерство и талант, развивать его на благо другим привычно для русской женщины, неважно сколько ей лет: возраст участников выставки — от 20 до 80 лет. Далеко не все участники выставки — художники с профессиональным образованием. Тем интереснее зрителям, которые смогут примерить это хобби на себя, благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Современных авторов вдохновляет пример Елены Дмитриевны Поленовой, первой женщины — профессионального керамиста в России.

Площадкой для выставки станет «Центр семейной истории» — филиал музея-заповедника В. Д. Поленова. Выставка пройдет с 25 мая по 30 июня. Будет представлено более 50 работ.

25 мая выставка начнет работать с 12:00. В 16:00 состоится торжественное ее открытие:

концертная программа,

мастер-классы,

продажа авторской керамики со столов от участников выставки,

кураторские экскурсии.

Во время работы выставки каждые выходные: