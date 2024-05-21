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9-летняя тулячка погибла в жуткой аварии под Воронежем

9-летняя тулячка погибла в жуткой аварии под Воронежем

Трагедия произошла 18 мая.

В 19.15 на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области произошло ДТП. По предварительной информации, водитель фуры плохо закрепил груз — из-за этого два металлических предмета вылетели из машины на проезжую часть.

Ехавший сзади грузовик резко затормозил, чтобы не врезаться в предметы, после чего в него влетела Honda Freed, за рулем которой была 44-летняя тулячка. В результате аварии умерла 9-летняя пассажирка иномарки.

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По информации Myslo, водитель Honda Freed ехала на отдых в Сочи вместе с двумя детьми: 9-летней девочкой и 6-летним мальчиком. Отметим, что женщина и её сын отделались незначительными травмами — весь удар пришелся на то место, где сидела девочка. 

В настоящий момент по данному факту правоохранители проводят проверку. 

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