Дмитрий Миляев поручил начать подготовку к следующему отопительному сезону

Фото пресс-службы правительства Тульской области

«От этого сейчас зависят безопасность и комфорт жителей области в зимний период», - сказал он.

20 мая на оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили итоги прошедшего отопительного сезона и подготовку к новому.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков доложил, что отопительный сезон 2023/2024 годов в Тульской области завершен 24 апреля.

С октября 2023 года по апрель 2024-го зафиксировано 127 инцидентов в теплоснабжении, 982 – в электроснабжении и 288 аварий в водоснабжении.

К предстоящему отопительному периоду запланирована подготовка 630 котельных, 7 ТЭЦ и ГРЭС, 142 тепловых пунктов, 56 ЦТП. Будет заменено 111,38 км ветхих тепловых сетей. Также во всех муниципалитетах пройдут противоаварийные тренировки.

На мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону будет направлено более 2 млрд руб. В 2024 году планируется строительство 9 котельных - в Новомосковске, Киреевске и Донском. Также в 2024 году начнется строительство трех котельных по региональной программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области» - в поселках Арсеньевский, Архангельский и Огаревка.

Электросетевые организации до 1 октября выполнят работы на сумму более 1 миллиарда рублей. Будет реконструировано 50 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций и почти 500 км линий электропередачи, построено более 35 км новых линий электропередачи.

По поручению Алексея Дюмина в течение отопительного сезона проводился мониторинг теплоснабжения социальных учреждений. Олег Дючков отметил важность качественной подготовки социальных объектов к работе в зимний период.

«При подготовке к отопительному периоду 2024/2025 годов главам администраций муниципалитетов необходимо обеспечить контроль работ по замене ветхих тепловых сетей и выполнение предписаний Ростехнадзора, подготовку объектов социальной сферы, снижение просроченной задолженности РСО за энергоресурсы, своевременное пополнение аварийных запасов», – сказал Олег Дючков.

Виталий Акуличев доложил о планах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду, в том числе в районах, откуда поступают обращения жителей.

В рамках программы технического обслуживания и ремонтов «Тулэнерго» в 2024 году планирует направить на мероприятия более 1 млрд рублей. В рамках инвестиционной программы по филиалу «Тулэнерго» в 2024 году запланированы мероприятия в объеме более 4,29 млрд рублей.

Также на оперативном совещании шла речь о подготовке объектов теплоснабжения котельных в муниципалитетах, где зафиксировано наибольшее количество аварийных ситуаций и обращений жителей. Главы администраций доложили о планируемых работах на этих объектах.

Дмитрий Миляев поручил министерству финансов предусмотреть выделение муниципалитетам дополнительных средств для решения вопросов подготовки к предстоящему отопительному сезону.

«Выделенные средства должны быть израсходованы своевременно и эффективно. Все работы необходимо выполнить до начала нового отопительного сезона», – сказал Дмитрий Миляев.

Он напомнил, что в прошлом сезоне был организован ежедневный мониторинг температурного режима на котельных.

«В самые холодные дни на некоторых котельных невозможно было поднять температуру из-за состояния сетей. Все главы свои «узкие места» знают. Необходимо выполнить ремонт проблемных участков сетей в первоочередном порядке. От нашей работы сейчас зависят безопасность и комфорт жителей области в зимний период», - подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он поручил министерствам социального блока координировать работу служб технадзора по подготовке учреждений к отопительному сезону. А министерству ЖКХ – обеспечить общий контроль подготовки к отопительному сезону.