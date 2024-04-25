Туляков приглашают в майский трехдневный поход по Романцевским горам и озерам

Фото Алексея Пирязева.

Он состоится с 17 по 19 мая. Протяженность маршрута около 35 км.

Школа спортивного туризма Тульской области приглашает жителей региона в трехдневный поход выходного дня. Руководители похода - Вера Баглай и Надежда Джи.



В походе туляков ждет две ночевки, рыбалка и множество красивых мест для фотосессии и отдыха. Особенно организаторы рекомендуют пройти маршрут родителям с детьми.

Принять участие в спортивном мероприятии могут все желающие, маршрут подойдет для тех, кто уже ходил в ПВД и уверен в своих силах. Участие бесплатное.



Более подробное описание похода при регистрации.