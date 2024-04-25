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«Тепло дворянских гнёзд»: тулякам расскажут о русской усадебной культуре

«Тепло дворянских гнёзд»: тулякам расскажут о русской усадебной культуре

Экспозиция из коллекции музея-заповедника «Коломенское» открывает цикл мероприятий к 105-летию основания Тульского областного краеведческого музея.

В нее вошло более 180 предметов: произведения живописи и графики, старинные фотографии, редкие книжные издания, фарфор, изделия из металла. В том числе изразцы из усадьбы Шереметевых «Кусково» и дворца Екатерины II в Коломенском.

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Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника «Коломенское» Мария Калинина:

— Тема русской усадебной культуры нашла широкий отклик в отечественном искусстве и до сих пор вызывает интерес исследователей. Мы подбирали предметы для экспонирования таким образом, чтобы максимально полно раскрыть её для жителей Тулы.

Чернильный прибор 1820-х годов, сделанный в Санкт-Петербурге, представлен на выставке. Это был обязательный атрибут письменного стола — рабочей зоны. Промокательной бумаги тогда не было, поэтому в приборе предусмотрен отсек для песка. Им посыпали свежие записи.

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Вышитый французский каминный веер 1840-1850-х годов могли себе позволить весьма состоятельные модницы. Аксессуар был очень популярен. Веер использовали и как украшение интерьера. Его вешали на края каминных полок.

В 1820-х годах князь Сергей Михайлович Голицын решил запечатлеть свою родную усадьбу Кузьминки. Для выполнения пейзажных видов наняли модного австрийского пейзажиста Иоганна-Непомука Рауха. Художник выполнил рисунки усадьбы с натуры.

Позже по зарисовкам известными иностранными мастерами Андре Дюран, Филипп Бенуа и Луи-Жюльен Жакоте были созданы литографии, вошедшие в подарочный альбом. Он был отпечатан ограниченным тиражом в Париже в 1841 году. Работа Луи-Жюльена Жакотте «Вид большого въезда» также вошла в выставку в Туле.

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Кроме того, на выставке можно увидеть детские игрушки: кукольный сервиз и фарфоровую куклу, произведенную в Германии после 1909 года. А еще — игральные карты, женские журналы, подушку, мастерски вышитую бисером, и многое другое.

Экспозиция работает по 20 июня. 6+

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