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Тульский «Арсенал» будет добиваться победы над «Кубанью» через юристов
Фото ФК «Кубань».

Тульский «Арсенал» будет добиваться победы над «Кубанью» через юристов

На футбольном поле команды разошлись миром.

Футбольный инсайдер Сергей Ильев сообщает, что махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал» будут обращаться в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Повод — неправомерное присутствие в заявке на матч у «Кубани» сразу двух футболистов: Леона Мусаева и Игоря Соколова. Оба игрока выступают за жёлто-зелёных на правах аренды, и их заявили уже в тот период, когда в отношении «Кубани» действовал запрет на регистрацию новичков, введённый ФИФА из-за долгов перед экс-защитником Неманьей Анджелковичем. 

И «Арсенал», и «Динамо» сыграли с футболистами из Краснодара вничью, потеряв важные очки. Если КДК признает заявку футболистов нарушением, результаты матчей «Кубани» с туляками и махачкалинцами аннулируют и присудят краснодарцам технические поражения. 

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