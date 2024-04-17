Тульский «Арсенал» будет добиваться победы над «Кубанью» через юристов

Фото ФК «Кубань».

Футбольный инсайдер Сергей Ильев сообщает, что махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал» будут обращаться в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Повод — неправомерное присутствие в заявке на матч у «Кубани» сразу двух футболистов: Леона Мусаева и Игоря Соколова. Оба игрока выступают за жёлто-зелёных на правах аренды, и их заявили уже в тот период, когда в отношении «Кубани» действовал запрет на регистрацию новичков, введённый ФИФА из-за долгов перед экс-защитником Неманьей Анджелковичем.

И «Арсенал», и «Динамо» сыграли с футболистами из Краснодара вничью, потеряв важные очки. Если КДК признает заявку футболистов нарушением, результаты матчей «Кубани» с туляками и махачкалинцами аннулируют и присудят краснодарцам технические поражения.