  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 11% работающих туляков продлят отдых на майские праздники отпусками и отгулами  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
11% работающих туляков продлят отдых на майские праздники отпусками и отгулами 

11% работающих туляков продлят отдых на майские праздники отпусками и отгулами 

Публикуем результаты очередного интересного опроса портала SuperJob.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 11% туляков. 60% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 16% опрошенных работают по сменному графику, 13% до сих пор не определились с планами.

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:31 0
Другие статьи по темам
Прочее
опросмайские праздникиТулатулякиработа
 
Тульский «Арсенал» будет добиваться победы над «Кубанью» через юристов
Тульский «Арсенал» будет добиваться победы над «Кубанью» через юристов
17-летний подросток из Суворова 7 раз ударил ровесника ножом и остался на свободе
17-летний подросток из Суворова 7 раз ударил ровесника ножом и остался на свободе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.