11% работающих туляков продлят отдых на майские праздники отпусками и отгулами 

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 11% туляков. 60% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 16% опрошенных работают по сменному графику, 13% до сих пор не определились с планами.

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.