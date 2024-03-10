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«Арсенал» сыграл вничью с «Кубанью» — 0:0
Фото ФК «Кубань».

«Арсенал» сыграл вничью с «Кубанью» — 0:0

Игра прошла в Краснодаре.

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Кубанью». Матч завершился со счетом 0:0. Оружейники продлили беспроигрышную серию до 13 туров, «сухая» серия выросла до шести матчей.

«Кубань»: Нестеренко, Таказов, Осипов, Смирнов, Махатадзе (Рейхмен, 60), Фаттахов, Безденежных (Шарипов, 77), Мусаев, Оливье, Темников (Левин, 72), Ежков (Грузнов, 60).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака (Карамарко, 81), Большаков, Попов, Макаров (Мацукатов, 74), Кайнов, Лёвин, Ткачев, Гелоян (Зуев, 66), Бахар (Барков, 74). 

Предупреждения: Осипов (10), Таказов (69), Мацукатов (76).

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