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В Тульском онкоцентре появилось отделение медицинской реабилитации
Фото пресс-центра министерства здравоохранения Тульской области.

В Тульском онкоцентре появилось отделение медицинской реабилитации

Реабилитацию можно пройти в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также амбулаторно.

Теперь по направлению онколога или другого специалиста онкодиспансера с пациентом работает мультидисциплинарная команда под руководством врача-реабилитолога. В штате отделения — онколог, реабилитолог, врач лечебной физкультуры, логопед, психологи, физические терапевты, медицинские сестры по массажу и физиотерапии. Восстановление после перенесенного онкозаболевания ускоряет процесс возвращения к привычной жизни.

В онкоцентре разработали и внедрили комплексные методики:

  • реабилитация пациентов после комбинированного лечения рака молочной железы, хирургического и комбинированного лечения опухолей головы и шеи, желудочно-кишечного тракта; бронхолегочной, мочеполовой систем;
  • с неврологическими, кардиологическими и ортопедическими осложнениями на фоне проводимой химио- или лучевой терапии;
  • поддерживающая общеукрепляющая терапия для пациентов.

В арсенале отделения — аппараты пневмокомпрессии, электрофорез и гальванизация, УВЧ-терапия. В ближайшее время появятся аппараты для лазеротерапии, магнитотерапии и ультразвуковой терапии; велотренажеры и беговые дорожки.

Курс реабилитации составляет 10-14 дней и включает в себя лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, медикаментозную и нутритивную поддержку, психологическое консультирование и, при необходимости, коррекцию нарушений речи и глотания.

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