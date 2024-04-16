В Туле состоялось первенство города по волейболу

С 11 по 13 апреля в Туле прошло открытое первенство по волейболу среди команд девушек 2012–2013 года рождения, посвященное Дню космонавтики.
В соревнованиях приняли участие спортсменки из Воронежа, Липецка, Орла, Скопино, Щекино и Тулы. Наш регион представили воспитанницы СШ «Игровые виды спорта» под руководством Дмитрия Кутузова.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место — Тула;
2 место — Липецк;
3 место — Скопино.
На четвертом месте оказалась команда из Орла, на пятом — из Воронежа, шестыми стали представительницы города Щекино.