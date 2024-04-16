  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тулячки выиграли первенство города по волейболу - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле состоялось первенство города по волейболу

В Туле состоялось первенство города по волейболу

В турнире принимали участие также спортсменки из Воронежа, Липецка, Орла, Скопино и Щекино.

С 11 по 13 апреля в Туле прошло открытое первенство по волейболу среди команд девушек 2012–2013 года рождения, посвященное Дню космонавтики.

В соревнованиях приняли участие спортсменки из Воронежа, Липецка, Орла, Скопино, Щекино и Тулы. Наш регион представили воспитанницы СШ «Игровые виды спорта» под руководством Дмитрия Кутузова.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место — Тула;

2 место — Липецк;

3 место — Скопино.

На четвертом месте оказалась команда из Орла, на пятом — из Воронежа, шестыми стали представительницы города Щекино.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:24 0
Другие статьи по темам
Прочее
спортволейболТуласоревнованиятурнир
Кому и на сколько повысят пенсию с 1 мая
Кому и на сколько повысят пенсию с 1 мая
Алексей Дюмин подписал указ о реализации регионального проекта «Время героев 71»
Алексей Дюмин подписал указ о реализации регионального проекта «Время героев 71»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.