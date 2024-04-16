В Туле состоялось первенство города по волейболу

В турнире принимали участие также спортсменки из Воронежа, Липецка, Орла, Скопино и Щекино.

С 11 по 13 апреля в Туле прошло открытое первенство по волейболу среди команд девушек 2012–2013 года рождения, посвященное Дню космонавтики.

В соревнованиях приняли участие спортсменки из Воронежа, Липецка, Орла, Скопино, Щекино и Тулы. Наш регион представили воспитанницы СШ «Игровые виды спорта» под руководством Дмитрия Кутузова.

Призовые места распределились следующим образом:



1 место — Тула;



2 место — Липецк;



3 место — Скопино.

На четвертом месте оказалась команда из Орла, на пятом — из Воронежа, шестыми стали представительницы города Щекино.