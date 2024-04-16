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Алексей Дюмин подписал указ о реализации регионального проекта «Время героев 71»

Алексей Дюмин подписал указ о реализации регионального проекта «Время героев 71»

Проект принят в развитие федерального проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Проект «Время героев 71» предоставит ветеранам СВО новые возможности для личностного и профессионального роста, успешного трудоустройства и самореализации.

Обучение и гарантированное трудоустройство — два взаимосвязанных блока мер поддержки, реализуемых в рамках проекта «Время героев 71».

Согласно указу жители Тульской области — военнослужащие и добровольцы, участвовавшие в СВО, а также мобилизованные могут бесплатно:

  • получить второе профессиональное образование;
  • пройти повышение квалификации;
  • пройти обучение по открытию и ведению собственного дела на платформе Центра «Мой бизнес»;
  • пройти обучение в сфере регионального управления на базе Корпоративного университета правительства Тульской области.

Супруги и вдовы участников СВО имеют право на приоритетное зачисление в колледжи и техникумы.

Если участники СВО захотят получить первое высшее образование по востребованным специальностям, то часть затрат на обучение им компенсируют из регионального бюджета.

Также они имеют право на трудоустройство в первоочередном порядке.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, у которых работают участники СВО, могут получить финансовую поддержку на развитие бизнеса на льготных условиях.

Проект «Время Героев 71» финансируется за счет средств бюджета Тульской области.

Соответствующие порядки предоставления дополнительных мер поддержки разработают профильные органы.

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