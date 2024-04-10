  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле стартовал первый фитнес-фестиваль «Молекула»: фоторепортаж - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал первый фитнес-фестиваль «Молекула»: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле стартовал первый фитнес-фестиваль «Молекула»: фоторепортаж

Участники проверят свои силы в плавании вольным стилем на дистанции 50 м и в беге на дорожке – 1000 м.

10 апреля в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Туле стартовал первый фитнес-фестиваль «Молекула».

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание популяризации спорта среди молодежи.

— Сегодня мы даем старт новому спортивному фестивалю, который, я не сомневаюсь, найдет отклик у любителей активного образа жизни. Такие мероприятия помогают создавать и развивать студенческие спортивные клубы, как поручил Президент России Владимир Путин. Уверен, каждый из участников станет отличным примером для жителей Тульской области. Мы видим заинтересованность ребят и продолжим развивать массовый спорт. Желаю всем спортсменам провести день в дружеской атмосфере, проверить свои силы и победить!

В спортивном зале «Фитнес парка» собрались ребята из 23 спортивных клубов со всего региона — более 300 любителей здорового образа жизни.

Участники проверят свои силы в плавании вольным стилем на дистанции 50 м и в беге на дорожке — 1000 м.

Для них подготовлены мастер-классы по пилатесу, зумбе, единоборствам, KI BO, сайклу, а также тренировки по аквааэробике и IRON MAN, фитнес-конкурсы и фотозона.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 15:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль Молекула
 
В Туле водитель упорно ехал «против шерсти»
В Туле водитель упорно ехал «против шерсти»
В центре Тулы мужчина с ребенком на руках устроил драку на проезжей части
В центре Тулы мужчина с ребенком на руках устроил драку на проезжей части
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.