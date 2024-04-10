В Туле стартовал первый фитнес-фестиваль «Молекула»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Участники проверят свои силы в плавании вольным стилем на дистанции 50 м и в беге на дорожке – 1000 м.

10 апреля в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Туле стартовал первый фитнес-фестиваль «Молекула».

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание популяризации спорта среди молодежи.

— Сегодня мы даем старт новому спортивному фестивалю, который, я не сомневаюсь, найдет отклик у любителей активного образа жизни. Такие мероприятия помогают создавать и развивать студенческие спортивные клубы, как поручил Президент России Владимир Путин. Уверен, каждый из участников станет отличным примером для жителей Тульской области. Мы видим заинтересованность ребят и продолжим развивать массовый спорт. Желаю всем спортсменам провести день в дружеской атмосфере, проверить свои силы и победить!

В спортивном зале «Фитнес парка» собрались ребята из 23 спортивных клубов со всего региона — более 300 любителей здорового образа жизни.

Участники проверят свои силы в плавании вольным стилем на дистанции 50 м и в беге на дорожке — 1000 м.

Для них подготовлены мастер-классы по пилатесу, зумбе, единоборствам, KI BO, сайклу, а также тренировки по аквааэробике и IRON MAN, фитнес-конкурсы и фотозона.