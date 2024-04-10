В центре Тулы мужчина с ребенком на руках устроил драку на проезжей части

Фото "Подслушано в Туле".

Конфликт между двумя незнакомцами произошел 10 апреля. Видео с дракой на улице Советской разлетелось по местным соцсетям.

Как сообщили очевидцы, один из конфликтующих был с грудным ребенком. Туляк сделал мужчине с младенцем замечание: якобы тот припарковал свой Mercedes в неположенном месте. Он отдал ребенка женщине и вступил в полемику с незнакомцем. Вскоре словесный конфликт перерос в агрессивную потасовку.



Видео «Подслушано в Туле».

Из-за трясущейся камеры сложно определить, кто начал первым. Однако прохожие вмешались в драку и разняли конфликтующих.

Надеемся, что полиция установит зачинщика драки. По некоторым данным, розыском злоумышленника занялся Центральный районный отдел.