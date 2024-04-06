В Туле впервые пройдет региональный студенческий фитнес-фестиваль «Молекула»

В нем примут участие 23 студенческих спортивных клуба — это более 300 любителей здорового образа жизни.
Программа мероприятия включает в себя несколько блоков:
Обучающая программа
- мастер-класс по пилатесу
- мастер-класс по зумбе
- мастер-класс по единоборствам
- мастер-класс по KI BO
- мастер-класс по сайклу
Тренировки
- аквааэробика
- IRON MAN
Соревнования
- плавание мужчины 50 м вольный стиль
- плавание женщины 50 м вольный стиль
- бег мужчины 1000 м (беговая дорожка)
- бег женщины 1000 м (беговая дорожка)
Развлечения
- фитнес-конкурсы
- джакузи
- фотозона
Мероприятие проводится с целью знакомства молодежи с фитнес-культурой и популяризацией здорового образа жизни. Фестиваль пройдет в «Фитнес парке» в 11.00.