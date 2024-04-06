  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле впервые пройдет региональный студенческий фитнес-фестиваль «Молекула» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле впервые пройдет региональный студенческий фитнес-фестиваль «Молекула»

В Туле впервые пройдет региональный студенческий фитнес-фестиваль «Молекула»

Фестиваль пройдет 10 апреля в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

В нем примут участие 23 студенческих спортивных клуба — это более 300 любителей здорового образа жизни.

Программа мероприятия включает в себя несколько блоков:

Обучающая программа

  • мастер-класс по пилатесу
  • мастер-класс по зумбе
  • мастер-класс по единоборствам
  • мастер-класс по KI BO
  • мастер-класс по сайклу

Тренировки

  • аквааэробика
  • IRON MAN

Соревнования

  • плавание мужчины 50 м вольный стиль
  • плавание женщины 50 м вольный стиль
  • бег мужчины 1000 м (беговая дорожка)
  • бег женщины 1000 м (беговая дорожка)

Развлечения

  • фитнес-конкурсы
  • джакузи
  • фотозона

Мероприятие проводится с целью знакомства молодежи с фитнес-культурой и популяризацией здорового образа жизни. Фестиваль пройдет в «Фитнес парке» в 11.00. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
фитнесфестиваль Молекуласпорт
Место
Тула
На ул. 9 Мая водитель срезал путь через сплошную и под «кирпич»
На ул. 9 Мая водитель срезал путь через сплошную и под «кирпич»
Жарким будет не только лето: Вильфанд сделал прогноз до сентября
Жарким будет не только лето: Вильфанд сделал прогноз до сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.