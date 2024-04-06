В Туле впервые пройдет региональный студенческий фитнес-фестиваль «Молекула»

В нем примут участие 23 студенческих спортивных клуба — это более 300 любителей здорового образа жизни.

Программа мероприятия включает в себя несколько блоков:

Обучающая программа

мастер-класс по пилатесу

мастер-класс по зумбе

мастер-класс по единоборствам

мастер-класс по KI BO

мастер-класс по сайклу

Тренировки

аквааэробика

IRON MAN

Соревнования

плавание мужчины 50 м вольный стиль

плавание женщины 50 м вольный стиль

бег мужчины 1000 м (беговая дорожка)

бег женщины 1000 м (беговая дорожка)

Развлечения

фитнес-конкурсы

джакузи

фотозона

Мероприятие проводится с целью знакомства молодежи с фитнес-культурой и популяризацией здорового образа жизни. Фестиваль пройдет в «Фитнес парке» в 11.00.