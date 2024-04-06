Жарким будет не только лето: Вильфанд сделал прогноз до сентября

Фото Алексея Пирязева.

Погода в середине, конце весны, а также летом и в сентябре в России будет комфортной.

Недавно были пересмотрены стандарты погоды, учитывая изменения климата и тенденцию к глобальному потеплению. Если бы прогноз делался по старым меркам два года назад, предстоящее лето назвали бы жарким. Теперь же, с новыми нормами, ожидаемая погода вполне вписывается в рамки современных климатических условий, об этом пишет портал PrоГород.

В этом году апрель обещает быть необычайно теплым почти на всем европейском пространстве нашей страны. В первой половине месяца температура будет достигать двухзначных положительных отметок, хотя затем прогнозируется некоторое снижение температуры.

Июнь и июль ожидаются более жаркими по сравнению с предыдущим годом. В августе температура воздуха также превысит обычные показатели.

Сентябрь будет теплым на всей территории страны. Температура воздуха превысит обычные значения.

Роман Менделевич Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета: