  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские спортсмены выступят в составе сборной России на чемпионате Азии по тхэквондо ИТФ - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские спортсмены выступят в составе сборной России на чемпионате Азии по тхэквондо ИТФ
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены выступят в составе сборной России на чемпионате Азии по тхэквондо ИТФ

Турнир пройдет в Индии.

С 17 по 22 марта в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. За медали боролись более 1000 спортсменов из 43 регионов страны.

Представители Тульской области в числе победителей и призеров. Так, золото завоевал Иван Елисеев — спарринг, мужчины до 92 кг.

Серебро:

  • Илхомджон Одинаев — спарринг, мужчины до 58 кг,
  • Даниил Коробов — спарринг, юниоры 14-15 лет до 55 кг,
  • Варвара Чекунова — туль, юниорки 16-17 лет II дан.

Бронза:

  • Варвара Чекунова — спарринг, юниорки 16-17 лет, 46 кг
  • Анна Харламова, Анастасия Шумакова, Анна Приходько, Варвара Чекунова, Валерия Будрина, Маргарита Дорохова — командный спарринг, юниорки 16-17 лет.

Как сообщает минспорта Тульской области, Иван Елисеев, Илхомджон Одинаев, Варвара Чекунова, Даниил Коробов вошли в состав сборной России и представят нашу страну на чемпионате Азии в Индии.

Спортсмены тренируются под руководством Александра Рахаева.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:09 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тхэквондо ИТФ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Европейскую Россию обрушится первый весенний шторм
На Европейскую Россию обрушится первый весенний шторм
В Туле пропала 86-летняя пенсионерка
В Туле пропала 86-летняя пенсионерка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.