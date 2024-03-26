Тульские спортсмены выступят в составе сборной России на чемпионате Азии по тхэквондо ИТФ

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 17 по 22 марта в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. За медали боролись более 1000 спортсменов из 43 регионов страны.

Представители Тульской области в числе победителей и призеров. Так, золото завоевал Иван Елисеев — спарринг, мужчины до 92 кг.

Серебро:

Илхомджон Одинаев — спарринг, мужчины до 58 кг,

Даниил Коробов — спарринг, юниоры 14-15 лет до 55 кг,

Варвара Чекунова — туль, юниорки 16-17 лет II дан.

Бронза:

Варвара Чекунова — спарринг, юниорки 16-17 лет, 46 кг

Анна Харламова, Анастасия Шумакова, Анна Приходько, Варвара Чекунова, Валерия Будрина, Маргарита Дорохова — командный спарринг, юниорки 16-17 лет.

Как сообщает минспорта Тульской области, Иван Елисеев, Илхомджон Одинаев, Варвара Чекунова, Даниил Коробов вошли в состав сборной России и представят нашу страну на чемпионате Азии в Индии.

Спортсмены тренируются под руководством Александра Рахаева.