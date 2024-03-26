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В Туле пропала 86-летняя пенсионерка

В Туле пропала 86-летняя пенсионерка

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно вы видели этого человека.

В Туле пропала 86-летняя Любовь Васильевна Голубева (Воробьева). 25 марта она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. К ее поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 158 см, плотного телосложения, седые волосы, карие глаза.

Одежда: бежевая дубленка, черные брюки, черные сапоги, бежевая шапка. 

С собой: сумка бежевого цвета.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

Знаете, где находится пропавшая пенсионерка? Сообщайте по тел. 8(800)700-54-52 или 112, 102.

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