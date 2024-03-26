  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле откроется выставка «Солдаты милосердия», посвященная советским медикам - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле откроется выставка «Солдаты милосердия», посвященная советским медикам

В Туле откроется выставка «Солдаты милосердия», посвященная советским медикам

Открытие состоится 28 марта в 16.00 в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.»

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) туляки увидят экспонаты из фондов волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва».

«Солдаты милосердия» — это фотодокументальный проект, посвященный деятельности советской военной и гражданской медицины в период Сталинградской битвы. На выставке будут представлены фотографии, документы, инструменты, награды и личные вещи советских медиков военного и послевоенного времени.

Посетители смогут узнать об оказании первой помощи раненым на поле боя, проведении хирургических операций, лечении и последующем восстановления их сил и здоровья.

Часть экспозиции также рассказывает о трудностях и тяготах повседневного выполнения медицинского долга и их преодолении.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

Екатерина Толстая

Яснополянскому музею не чужда тема работы военных медиков. Первый директор музея Александра Львовна Толстая испытала на себе тяготы этой профессии во время Первой мировой войны: сначала в качестве сестры милосердия, затем начальницы военно-медицинского отряда. Александра Львовна завершила войну в звании полковника медицинской службы. Да и Лев Толстой во время Крымской войны был свидетелем работы врачей и сестер милосердия.

 

Выставка продлится до 20 мая. 6+
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
Сталинградская битвасоветские медикивыставкафотографииЯсная Поляна
Люди
Екатерина Толстая
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские силовики провели масштабные рейды по проверке мигрантов
Тульские силовики провели масштабные рейды по проверке мигрантов
Тульские легкоатлеты заняли призовые места на «Шиповке юных»
Тульские легкоатлеты заняли призовые места на «Шиповке юных»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.