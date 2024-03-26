В Туле откроется выставка «Солдаты милосердия», посвященная советским медикам

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) туляки увидят экспонаты из фондов волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва».

«Солдаты милосердия» — это фотодокументальный проект, посвященный деятельности советской военной и гражданской медицины в период Сталинградской битвы. На выставке будут представлены фотографии, документы, инструменты, награды и личные вещи советских медиков военного и послевоенного времени.

Посетители смогут узнать об оказании первой помощи раненым на поле боя, проведении хирургических операций, лечении и последующем восстановления их сил и здоровья.

Часть экспозиции также рассказывает о трудностях и тяготах повседневного выполнения медицинского долга и их преодолении.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

Екатерина Толстая Яснополянскому музею не чужда тема работы военных медиков. Первый директор музея Александра Львовна Толстая испытала на себе тяготы этой профессии во время Первой мировой войны: сначала в качестве сестры милосердия, затем начальницы военно-медицинского отряда. Александра Львовна завершила войну в звании полковника медицинской службы. Да и Лев Толстой во время Крымской войны был свидетелем работы врачей и сестер милосердия.

Выставка продлится до 20 мая. 6+

