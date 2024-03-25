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Четвертьфинальный матч Суперлиги «Динамо-Ак Барс» — «Тулица» перенесен на 27 марта
Фото Дмитрия Дзюбина.

Четвертьфинальный матч Суперлиги «Динамо-Ак Барс» — «Тулица» перенесен на 27 марта

Первая игра пройдет в Казани.

В связи с терактом в Подмосковье и отменой массовых культурных и спортивных мероприятий в ряде регионов страны Всероссийская федерация волейбола приняла решение перенести первые игры четвертьфиналов Суперлиги с 24 на 27 марта.

Таким образом, первая игра четвертьфинала «Динамо-Ак Барс» — «Тулица» пройдет в Центре волейбола 27 марта. Начало встречи в 19.00.

— До этого времени команда будет тренироваться в Казани. Информация по ответной игре, которая запланирована в Туле, будет позже, — сообщили в пресс-службе тульского клуба.

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