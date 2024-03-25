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Синоптики прогнозируют рекордно теплый апрель
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики прогнозируют рекордно теплый апрель

Но погода будет нестабильной. Вероятны арктические вторжения.

В апреле в Центральной России ожидается аномальное тепло. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», месяц окажется на 2–3° выше многолетней нормы. Ожидается «засушливость» — дефицит осадков в средней полосе может достигать 20–40%.

Снежный покров продолжит стремительно убывать. К концу первой декады апреля южнее линии Санкт-Петербург — Москва — Саратов снега почти нигде не останется.

В апреле погода будет нестабильной. Предварительные прогнозы указывают на вероятность арктического вторжения в последней декаде месяца.

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сегодня, в 10:22 +1
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