Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 8 по 10 марта в Туле прошло первенство области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Об этом сообщили в минспорте региона.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Тулы и Тульской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Калуги и Калужской области, Орла, Нижнего Новгорода, Кирова, Липецка.

По итогам квалификации и финалов представители Тульской области показали следующие результаты: