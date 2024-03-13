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В Туле прошло первенство области по скалолазанию
Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Туле прошло первенство области по скалолазанию

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

С 8 по 10 марта в Туле прошло первенство области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Об этом сообщили в минспорте региона.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Тулы и Тульской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Калуги и Калужской области, Орла, Нижнего Новгорода, Кирова, Липецка.

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По итогам квалификации и финалов представители Тульской области показали следующие результаты:

  • 1-е место — Глеб Дудоркин,
  • 1-е место — Николай Бочаров,
  • 3-е место — Анна Петрищева.

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