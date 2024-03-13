С 8 по 10 марта в Туле прошло первенство области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Об этом сообщили в минспорте региона.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Тулы и Тульской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Рязани, Калуги и Калужской области, Орла, Нижнего Новгорода, Кирова, Липецка.
По итогам квалификации и финалов представители Тульской области показали следующие результаты:
- 1-е место — Глеб Дудоркин,
- 1-е место — Николай Бочаров,
- 3-е место — Анна Петрищева.