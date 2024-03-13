Первую очередь тульского центра беспилотных авиационных систем планируют построить к 2026 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В его структуру войдут центры подготовки операторов беспилотников, лабораторно-исследовательский центр, летно-испытательный комплекс и др.

13 марта в ходе рабочей встречи губернатор Тульской области Алексей Дюмин и зампред Правительства — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсудили проект «Беспилотные авиационные системы в Тульской области».

«В рамках нацпроекта „Развитие беспилотных авиационных систем“ в декабре прошлого года в Тульской области зарегистрировали научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС). В настоящий момент он включает 11 резидентов, разработчиков и производителей БАС», — сказал Алексей Дюмин.

В этом году планируется провести проектирование центра. Первую очередь планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.

В его структуру войдут центры подготовки операторов БАС, лабораторно-исследовательский центр, летно-испытательный комплекс, производственные площадки для резидентов и др.

«С текущего года Минпромторг России запустил механизм предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на создание сети НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, утверждены Правила предоставления субсидий на создание таких сетей. Приглашаем Тульскую область принять участие в конкурсном отборе на средства 2025 года. Отмечу, что субсидии будут распределены с учетом качества проработки региональных программных документов в области беспилотной авиации», — сказал Денис Мантуров.

Строительство центра позволит расширить возможности по реализации нацпроекта «Развитие беспилотных авиационных систем».

Также Алексей Дюмин и Денис Мантуров обсудили строительство научно-исследовательского кластера ИНТЦ «Композитная долина».

«Работа по созданию кластера уже начата: в ТулГУ открыта лаборатория полимерных материалов и композитов, внедрена программа магистратуры „Машины и технология композиционных и функциональных материалов“», — рассказал Алексей Дюмин.

В прошлом году заключен контракт на проектирование кластера, который займет более 35 тысяч кв. метров. Проект включает в себя технопарк и лабораторно-исследовательский комплекс.