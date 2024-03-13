В Тульской области в исправительную колонию мужчина пытался пронести 16 мобильников

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Сегодня, 13 марта, в 4.50 в Плавском районе на территории, прилегающей к исправительной колонии № 4, оперативники совместно с кинологами остановили 28-летнего мужчину. В ходе досмотра в руках задержанного было обнаружено шесть свертков, перемотанных скотчем. В них находилось 16 мобильных телефонов, 5 зарядных устройств, 6 наушников и 2 сим-карты.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области, по данному факту проводится проверка, устанавливаются причастные к этому нарушению.

На мужчину составили протокол по ст. 19.12 КоАП РФ.