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Жители пятиэтажки в Мясново остались без газа: ремонт запланирован на середину апреля 

Жители пятиэтажки в Мясново остались без газа: ремонт запланирован на середину апреля 

УК ожидает благоприятной погоды для проведения работ.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 14б по улице Маршала Жукова: с 31 января из-за обрушения дымохода им отключили газ.

— Сначала газа не было вообще — два дня маялись. После этого повесили объявление, что отключат подачу на колонки, но вернут на плиты. Естественно, мы обратились в УК. Там на заявили, что приступать к ремонту из-за погодных условий сейчас нецелесообразно: мол, опасно выходить на крышу. И вот уже второй месяц у нас нет возможности ни помыться, ни постираться. Чтобы сходить в душ, я вынуждена кипятить кастрюльки на плите, а потом таскать их в ванную. Мыслимое ли дело в моем-то возрасте? — негодует Валентина Титова.

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В обслуживающей дом управляющей компании «Жилцентр» нам пояснили, что к работам приступят не ранее чем в середине апреля: сотрудники ожидают благоприятной погоды, так как «начинать ремонт сейчас бессмысленно и опасно для жизни».

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