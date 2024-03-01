«Академия Михайлова» выиграла первый матч плей-ин у «Крыльев Советов»

Фото пресс-службы АКМ.

На первый матч в плей-ин тренерский штаб выставил немного другой состав, который отличался от последнего матча в регулярке. На льду появились Даниил Жураков, Кирилл Колыхалов, Илья Клиновский и Роман Кожаров.

В первом периоде хозяева активно шли в атаку, даже перебросали туляков 18:8. Хотя у «михайловцев» было мало опасных моментов, счёт открыли именно они. За минуту до перерыва Климентий Шиндяев бросал в сторону ворот, где на добивании был Данила Ткач, но шайба не дошла до нашего нападающего, а срикошетила от конька соперника прямо в ворота.

Во втором отрезке игры «михайловцы» отличились дважды.

Сначала Матвей Брынцев увеличил преимущество, а затем через 3 минуты Герман Шуленин обошёл троих московских хоккеистов и забросил шайбу в ворота Анатолия Смирнова.

Не менее ярким вышел и третий период. Кирилл Зарубин держал ворота на замке. Соперник даже поиграл в большинстве, когда Илья Ефимов удалился за подножку. Наш голкипер не позволил «крыльям» открыть счёт своим шайбам. «Сухая» победа «Академии Михайлова» — 3:0.

Ответная встреча пройдёт в Туле 3 марта в 13.00. Серия длится до двух побед, поэтому если счёт будет 1:1, ещё одна игра состоится 4 марта в 19.00.

Статистика матча

Броски: 76-46; Броски в створ: 39-27; Голы: 0-3; Вбрасывания: 27-28; Блокированные броски: 5-14; Силовые приемы: 26-12; Отборы: 8-2; Потери: 4-2; Перехваты: 4-4; Штраф: 0-2.

Голы:

0:1 — 18:53 — Климентий Шиндяев (Роман Кожаров).

0:2 — 33:40 — Матвей Брынцев (Даниил Молодцов, Данила Ткач).

0:3 — 36:40 — Герман Шуленин (Климентий Шиндяев, Даниил Молодцов).