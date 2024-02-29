С 2 по 4 марта в центре Тулы введут ограничения для транспорта

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия на Губернском катке будут временно запрещены остановка, стоянка и движение транспортных средств на следующих участках:

с 0.00 2 марта до 19.00 4 марта на площади Ленина, на парковочном пространстве вдоль площади Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),

с 14.00 до 23.59 3 марта по ул. Менделеевской (нечетная сторона, на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади).

В воскресенье, 3 марта, будет работать парковка у здания правительства Тульской области, въезд со стороны ул. Ф. Энгельса. Кроме того, с 18.00 до 21.00 будет бесплатным подземный паркинг в ТРЦ «Гостиный двор».