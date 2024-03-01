Алексинский район станет площадкой для съемок нового фильма «Рождение империи»

Кинокомпания Никиты Михалкова «ТРИТЭ» приступила к производству художественного фильма «Рождение империи». В ходе выбора локаций для проведения натурных съемок кинокомпания остановилась на Тульской области. Об этом сообщает сайт «Бренды России».

Как сообщает источник, создателям фильма приглянулись окрестности деревни Никулино в Алексинском районе. Здесь развернется главное сражение картины — Полтавская битва. А роскошная местная природа станет фоном для сцен в полях и лесах.

Фильм расскажет о Петре I, его соратниках и недругах, о том, как в период между 1698 и 1712 годами были заложены основы Российского государства. Центральная тема картины — формирование военной мощи страны. Действие начинается с поражения при Нарве в 1700 году и достигает кульминации в Полтавской битве в 1709 году.

Роль Петра I получил Александр Горбатов, Анну Монс сыграет Юлия Пересильд, Милош Бикович выступит в роли Александра Меншикова.

Режиссером картины выступит Андрей Кравчук, известный отечественному зрителю по историческим драмам «Адмирал», «Викинг», «Союз спасения», «Императрицы», автор сценария — Роман Кантор.

Работа над новой лентой началась в 2023 году. В декабре проект представили в Фонде кино, а еще ранее от Министерства культуры РФ он получил статус национального фильма.

За содействием в организации съемок на территории Тульской области Никита Михалков обратился лично к главе региона Алексею Дюмину. Напомним, известный актер и режиссер приезжал с визитом и постановкой «12» на прошлой неделе.