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Тульские спортсмены завоевали призовые места в первенстве России по пауэрлифтингу
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские спортсмены завоевали призовые места в первенстве России по пауэрлифтингу

Состязания проходили в Мурманске.

Пять воспитанников из школы «Юность» и один спортсмен из школы «Олимп» приняли участие в спортивных соревнованиях. Они продемонстрировали уровень своей подготовки в легкоатлетическом манеже Мурманска в первенстве России по пауэрлифтингу.

В соревнованиях приняли участие порядка 200 силачей из 30 регионов страны. Атлеты состязались в троеборье, включавшем в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу. 

Туляки заняли следующие места:

  • 1-е место — Иван Паршин (105 кг). Он стал чемпионом в абсолютном зачете, выполнив результат, превышающий норматив мастера спорта.
  • 2-е место — Ангелина Свиридова (43 кг) и Роман Кобелев (120 кг).
  • 3-е место — Колдашевы Даниил (105кг) и Серафим (120кг).
  • 5-е место заняла Екатерина Груднистая, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.
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Подготовили спортсменов Никита Мошаров, Дмитрий Вязович и Николай Макеев.

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