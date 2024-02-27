Тульские спортсмены завоевали призовые места в первенстве России по пауэрлифтингу

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Пять воспитанников из школы «Юность» и один спортсмен из школы «Олимп» приняли участие в спортивных соревнованиях. Они продемонстрировали уровень своей подготовки в легкоатлетическом манеже Мурманска в первенстве России по пауэрлифтингу.

В соревнованиях приняли участие порядка 200 силачей из 30 регионов страны. Атлеты состязались в троеборье, включавшем в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу.

Туляки заняли следующие места:

1-е место — Иван Паршин (105 кг). Он стал чемпионом в абсолютном зачете, выполнив результат, превышающий норматив мастера спорта.

2-е место — Ангелина Свиридова (43 кг) и Роман Кобелев (120 кг).

3-е место — Колдашевы Даниил (105кг) и Серафим (120кг).

5-е место заняла Екатерина Груднистая, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Подготовили спортсменов Никита Мошаров, Дмитрий Вязович и Николай Макеев.