  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Суворове мужчина и подросток вломились в дом и украли самовары - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новый детский омбудсмен проведет мониторинг трудоустройства подростков в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Новый детский омбудсмен проведет мониторинг трудоустройства подростков в Тульской области

По словам Ирины Кузнецовой, в целом проблем в сфере защиты детства немало.

26 февраля губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Ириной Кузнецовой. Напомним, на эту должность она была назначена в начале года вместо Наталии Зыковой.

Глава региона отметил, что защита детства — очень ответственное и важное направление.

iees8o7snj0qd0jzdoly3nv203cq7rkr.jpg

— Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. На федеральном и региональном уровне сформирован целый комплекс мероприятий по укреплению государственной политики в сфере защиты семьи и сохранению традиционных семейных ценностей. Прошу Вас включиться в эту работу. Во взаимодействии с профильными органами власти необходимо вырабатывать системные меры для решения проблем семей с детьми, находящихся в сложных жизненных ситуациях, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание нужно уделять защите прав детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семьям участников СВО и многодетным семьям. Также в числе основных задач — обеспечение безопасности детства.

4a0kd31zayfrkosy3b4z1r6ra5um6kf1.jpg

Ирина Кузнецова отметила, что подготовит предложения по улучшению ситуации в сферах организации питания в школах, охраны здоровья, в том числе оказания детям квалифицированной психиатрической помощи; проведет мониторинг трудоустройства подростков.

— Проблем в сфере защиты детства немало. Я буду вникать в каждую проблемную ситуацию, стараться разрешить ее на благо детей Тульской области, — сказала Ирина Кузнецова.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:46 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминИрина Кузнецова
Место
Тула
Прочее
уполномоченный по правам ребенка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин отметил заслуги туляков
Владимир Путин отметил заслуги туляков
Тульские спортсмены завоевали призовые места в первенстве России по пауэрлифтингу
Тульские спортсмены завоевали призовые места в первенстве России по пауэрлифтингу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.