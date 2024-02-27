Новый детский омбудсмен проведет мониторинг трудоустройства подростков в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По словам Ирины Кузнецовой, в целом проблем в сфере защиты детства немало.

26 февраля губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Ириной Кузнецовой. Напомним, на эту должность она была назначена в начале года вместо Наталии Зыковой.

Глава региона отметил, что защита детства — очень ответственное и важное направление.

— Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. На федеральном и региональном уровне сформирован целый комплекс мероприятий по укреплению государственной политики в сфере защиты семьи и сохранению традиционных семейных ценностей. Прошу Вас включиться в эту работу. Во взаимодействии с профильными органами власти необходимо вырабатывать системные меры для решения проблем семей с детьми, находящихся в сложных жизненных ситуациях, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание нужно уделять защите прав детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; семьям участников СВО и многодетным семьям. Также в числе основных задач — обеспечение безопасности детства.

Ирина Кузнецова отметила, что подготовит предложения по улучшению ситуации в сферах организации питания в школах, охраны здоровья, в том числе оказания детям квалифицированной психиатрической помощи; проведет мониторинг трудоустройства подростков.

— Проблем в сфере защиты детства немало. Я буду вникать в каждую проблемную ситуацию, стараться разрешить ее на благо детей Тульской области, — сказала Ирина Кузнецова.