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В Алексине мужчина устроил перестрелку у кафе: есть пострадавший 
Скрин видео из паблика «Алексин сейчас»

В Алексине мужчина устроил перестрелку у кафе: есть пострадавший 

Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

В паблике «Алексин сейчас» появилось видео конфликта между мужчинами, закончившегося стрельбой. По предварительной информации, происшествие произошло 23 февраля около кафе-бара «Встреча» на улице Героев Алексинцев.

На опубликованном видео мужчина достает из салона автомобиля пистолет и стреляет в сторону. После этого к нему подходит компания людей, которые, судя по всему, пытаются успокоить стрелка. В ходе потасовки мужчина выстрелил снова — пуля попала в одного из участников конфликта. 34-летнего потерпевшего доставили в больницу с ранением брюшной полости.

В настоящий момент 26-летний стрелок разыскивается. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 

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