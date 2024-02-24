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Туляки доставят гуманитарный груз в военный госпиталь ВДВ

Туляки доставят гуманитарный груз в военный госпиталь ВДВ

Вещи и медикаменты для тульского 39-го гвардейского медотряда в ЛНР жители Тульской области собирали на протяжении двух месяцев.

В субботу, 24 февраля, из Тулы в Луганскую Народную Республику выехала колонна с гуманитарным грузом для тульского 39-го гвардейского медотряда ВДВ, а также для одного из подразделений, в котором проходят службу мобилизованные туляки. 

В составе груза — хозяйственные и бытовые принадлежности, колёса для машин скорой помощи, одежда, продукты и медикаменты — в том числе те, которые были приобретены на средства, собранные читателями Myslo

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Организацию доставки груза взяло на себя тульское отделение партии «Справедливая Россия — За правду». С 2022 года это уже 12 гуманитарная поездка.

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Подробный репортаж читайте позже на Myslo.

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