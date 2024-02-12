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Тульская легкоатлетка завоевала медаль на первенстве страны
Фото Тульской областной федерации лёгкой атлетики.

Тульская легкоатлетка завоевала медаль на первенстве страны

Поздравляем нашу спортсменку!

В Санкт-Петербурге с 9 по 11 февраля проходило первенство России среди юношей и девушек до 23 лет. В тройном прыжке бронзовую медаль завоевала тулячка Юлия Якунина — 13,20 м. Тренируют спортсменку заслуженный тренер России Николай Жуликов и Борис Спиридонов.

В рамках первенства проходили также Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет. Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, Олеся Герасимова выиграла 60 м (7,79 с) и завоевала бронзу в беге на 200 м (26,23 с).

У юношей в беге на 200 метров серебряная медаль у Всеволода Сафронова (23,56 с).

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