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В Тульской области выберут самую красивую сотрудницу полиции
Фото телеграм-канала «Полиция Тульской области»

В Тульской области выберут самую красивую сотрудницу полиции

Стартовал конкурс «‎Леди тульская полиция-2024».

УМВД России по Тульской области запустило конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона. 

Может ли женственность сочетаться с решительностью и хладнокровием? Ответ на этот вопрос знают леди в погонах. Наряду с красотой они обладают твердым характером, который необходим в их нелегкой профессии.

За звание «Леди тульская полиция — 2024» поборется 21 участница — сотрудница Управления МВД России по Тульской области. Голосование пройдет с 12 февраля до 4 марта 2024 года.

Условия: можно отдать голос сразу нескольким участницам и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. Проголосовать можно по ссылке, нажав «‎лайк» под фотографией.

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