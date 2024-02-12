В Тульской области выберут самую красивую сотрудницу полиции

Фото телеграм-канала «Полиция Тульской области»

УМВД России по Тульской области запустило конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона.

Может ли женственность сочетаться с решительностью и хладнокровием? Ответ на этот вопрос знают леди в погонах. Наряду с красотой они обладают твердым характером, который необходим в их нелегкой профессии.

За звание «Леди тульская полиция — 2024» поборется 21 участница — сотрудница Управления МВД России по Тульской области. Голосование пройдет с 12 февраля до 4 марта 2024 года.

Условия: можно отдать голос сразу нескольким участницам и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. Проголосовать можно по ссылке, нажав «‎лайк» под фотографией.