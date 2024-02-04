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Тульские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате России по джиу-джитсу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате России по джиу-джитсу

В Санкт-Петербурге продолжаются чемпионат и первенство России по джиу-джитсу.

Во второй день соревнований в рамках чемпионата тульские спортсмены заняли призовые места:

1 место — Эдуард Димура, в/к до 77 кг (тренер Коротких Е. Ю.)
2 место — Владислав Лосев,  в/к до 69 кг (тренер Коротких Е. Ю.)
2 место — Александр Каландаришвили,  в/к до 94 кг (тренер Коротких Е. Ю.)

Соревнования продолжаются.

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