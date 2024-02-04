Во второй день соревнований в рамках чемпионата тульские спортсмены заняли призовые места:
1 место — Эдуард Димура, в/к до 77 кг (тренер Коротких Е. Ю.)
2 место — Владислав Лосев, в/к до 69 кг (тренер Коротких Е. Ю.)
2 место — Александр Каландаришвили, в/к до 94 кг (тренер Коротких Е. Ю.)
Соревнования продолжаются.
Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Тульские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате России по джиу-джитсу
В Санкт-Петербурге продолжаются чемпионат и первенство России по джиу-джитсу.
Во второй день соревнований в рамках чемпионата тульские спортсмены заняли призовые места:
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