В Тульском перинатальном центре прошел день открытых дверей

Фото минздрава Тульской области

На встречу пришло более 40 будущих родителей и бабушек из Тулы и области.

Главный врач Тульского областного перинатального центра Сергей Рыбников отметил:

— Укрепление репродуктивного здоровья женщин — одна из ключевых задач системы здравоохранения региона, особенно в Год семьи.

Будущие родители пообщались с заведующими консультативно-диагностического отделения и женской консультацией. Старший инспектор отдела ЗАГС по г. Туле рассказала о государственной регистрации рождения, как оформить первый документ ребенка. Специалисты медучреждения провели экскурсию по отделениям и рассказали будущим родителям о том, как подготовиться к рождению ребенка.

Как сообщает минздрав Тульской области, дни открытых дверей в перинатальном центре проводятся регулярно. Для участия приглашаются семейные пары и беременные.

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями. На поддержку семей с детьми также направлен нацпроект «Демография».