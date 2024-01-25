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Губернатор Алексей Дюмин поздравил студентов с праздником

Губернатор Алексей Дюмин поздравил студентов с праздником

Глава региона обратился к учащимся.

25 января в России отмечают День студенчества. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил учащихся с праздником:

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Ваши студенческие годы выпали на непростой для страны период, стали временем настоящих испытаний для каждого.

Сегодня решается будущее России, ваше будущее. Стране нужны ваши идеи и смелые решения, знания и навыки, которые вы получаете в ходе обучения. Используйте их на благо Отечества.

Какую бы сферу вы ни выбрали — везде идите до конца, раскрывайте свой потенциал, добивайтесь поставленных целей.

Пусть ваши таланты служат дальнейшему укреплению и развитию Тульской области и всей нашей великой России.

Желаю вам здоровья, упорства, удачи и успехов во всех начинаниях!

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