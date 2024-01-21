Волейболистки «Тулицы» одержали пятую победу подряд: фоторепортаж

Фотографии предоставлены пресс-службой ВК «Тулица»

После встречи с «Заречье-Одинцово» наша команда вышла на шестую строчку турнирной таблицы.

В рамках 17-го тура Pari Суперлиги тульские волейболистки сыграли с командой «Заречье-Одинцово» и одержали волевую победу со счётом 3:2 (25:15, 23:25, 25:12, 23:25, 16:14).

Эта игра стала пятой подряд победой «Тулицы» и вывела команду на шестую строчку турнирной таблицы. Спортсменок и болельщиков поздравил глава региона Алексей Дюмин:

— Наши девушки показали высочайший класс игры. Выстояли, показали характер и победили. Это уже пятая победа подряд. Так держать! Спасибо всем, кто приходит поддержать команду на трибунах и болеет за наших!