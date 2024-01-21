  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Волейболистки «Тулицы» одержали пятую победу подряд: фоторепортаж - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» одержали пятую победу подряд: фоторепортаж
Фотографии предоставлены пресс-службой ВК «Тулица»

Волейболистки «Тулицы» одержали пятую победу подряд: фоторепортаж

После встречи с «Заречье-Одинцово» наша команда вышла на шестую строчку турнирной таблицы.

В рамках 17-го тура Pari Суперлиги тульские волейболистки сыграли с командой «Заречье-Одинцово» и одержали волевую победу со счётом 3:2 (25:15, 23:25, 25:12, 23:25, 16:14).

Эта игра стала пятой подряд победой «Тулицы» и вывела команду на шестую строчку турнирной таблицы. Спортсменок и болельщиков поздравил глава региона Алексей Дюмин:

— Наши девушки показали высочайший класс игры. Выстояли, показали характер и победили. Это уже пятая победа подряд. Так держать! Спасибо всем, кто приходит поддержать команду на трибунах и болеет за наших!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
ВК Тулицаволейболматч Тулица - Заречье-Одинцово
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике
В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике
Появилось видео одного из взрывов во время отражения атаки БПЛА в Туле
Появилось видео одного из взрывов во время отражения атаки БПЛА в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.