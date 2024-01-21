В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике

В соревнованиях принимают участие порядка 500 спортсменок из 17 регионов ЦФО.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что благодаря поддержке Губернатора Алексея Дюмина в регионе активно развивается спорт высших достижений, строятся современные спортивные объекты – делается все для популяризации физической культуры и спорта.

«Художественная гимнастика – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. В эти дни Центр художественной гимнастики Тулы примет более 500 юных спортсменок. Ваше упорство и воля к победе помогают достигать высоких результатов и вдохновляют других на здоровый образ жизни. Уверен, каждая из вас получит бесценный опыт на пути к успеху. Желаю вам ярких и динамичных выступлений!» – сказал министр.

Соревнования продлятся до 23 января. По их итогам сильнейшие гимнастки отправятся на первенство России.