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В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике

В Туле стартовало первенство ЦФО по художественной гимнастике

20 января в Туле состоялась церемония открытия первенства Центрального федерального округа по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие порядка 500 спортсменок из 17 регионов ЦФО.

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Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что благодаря поддержке Губернатора Алексея Дюмина в регионе активно развивается спорт высших достижений, строятся современные спортивные объекты – делается все для популяризации физической культуры и спорта.

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«Художественная гимнастика – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. В эти дни Центр художественной гимнастики Тулы примет более 500 юных спортсменок. Ваше упорство и воля к победе помогают достигать высоких результатов и вдохновляют других на здоровый образ жизни. Уверен, каждая из вас получит бесценный опыт на пути к успеху. Желаю вам ярких и динамичных выступлений!» – сказал министр.

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Соревнования продлятся до 23 января. По их итогам сильнейшие гимнастки отправятся на первенство России.

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