Волейболистки «Тулицы» обыграли «Минчанку» на выезде

Фото предоставлено правительством Тульской области.

14 января в Минске состоялся матч 16-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд — «Тулица» играла в гостях у «Минчанки». По итогам матча хозяйки площадки уступили тулячкам со счетом 0:3 (22:25, 23:25, 22:25).

Статистика игры:

Лучшим игроком матча признана Нина Касаткина.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков с победой:

— Наши девушки смогли обыграть титулованного соперника. Нашли свою игру в первом сете и довели дело до конца. «Тулица», только вперед!

20 января на площадке «Тула-Арены» встретятся «Тулица» и «Заречье-Одинцово».