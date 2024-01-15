Туляк катался на тюбинге, пристегнутом к автомобилю: его госпитализировали с переломами

Фото телеграм-канала Compas_71

Происшествие случилось в ночь на 15 января.

Неустановленный водитель прицепил ватрушку за автомобиль. Таким образом он катал человека по площадке ТЦ «‎Макси» в два часа ночи‎. Экстремальные развлечения кончились печально: пассажир на тюбинге ударился о столб.

Место происшествия. Фото телеграм-канал Compas_71

— Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами ребер, — сообщает телеграм-канал Compas_71.

UPD. Комментарий минздрава по Тульской области: доезд бригады скорой помощи — 9 минут. Пострадавший госпитализирован в стационар, находится в тяжелом состоянии.