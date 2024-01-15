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Туляк катался на тюбинге, пристегнутом к автомобилю: его госпитализировали с переломами
Фото телеграм-канала Compas_71

Туляк катался на тюбинге, пристегнутом к автомобилю: его госпитализировали с переломами

Происшествие случилось в ночь на 15 января.

Неустановленный водитель прицепил ватрушку за автомобиль. Таким образом он катал человека по площадке ТЦ «‎Макси» в два часа ночи‎. Экстремальные развлечения кончились печально: пассажир на тюбинге ударился о столб. 

photo_2024-01-15_09-25-26 (2).jpg

photo_2024-01-15_09-25-26 (3).jpgМесто происшествия. Фото телеграм-канал Compas_71

— Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами ребер, — сообщает телеграм-канал Compas_71.

UPD. Комментарий минздрава по Тульской области: доезд бригады скорой помощи — 9 минут. Пострадавший госпитализирован в стационар, находится в тяжелом состоянии.

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