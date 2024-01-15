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Синоптики: 30-градусных морозов этой зимой больше не будет
Фото Дмитрия Дзюбина.

Синоптики: 30-градусных морозов этой зимой больше не будет

Таковы предварительные прогнозы специалистов.

Предстоящая неделя избавит жителей средней полосы России от аномального холода. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», большая вероятность, что 30-градусных морозов этой зимой больше не будет.

— В атмосфере произойдёт стратегическая перестройка синоптических процессов: установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон не только вернётся в свое климатическое русло, но и даже на несколько градусов превысит её. Таким образом, восстановится зональная циркуляция, — говорят синоптики.

В тыловых частях циклонов будут наблюдаться скоротечные похолодания, но в рамках положенного для января климата.

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