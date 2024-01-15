Синоптики: 30-градусных морозов этой зимой больше не будет

Фото Дмитрия Дзюбина.

Предстоящая неделя избавит жителей средней полосы России от аномального холода. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», большая вероятность, что 30-градусных морозов этой зимой больше не будет.

— В атмосфере произойдёт стратегическая перестройка синоптических процессов: установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, благодаря которым температурный фон не только вернётся в свое климатическое русло, но и даже на несколько градусов превысит её. Таким образом, восстановится зональная циркуляция, — говорят синоптики.

В тыловых частях циклонов будут наблюдаться скоротечные похолодания, но в рамках положенного для января климата.